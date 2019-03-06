Діяльність деяких грантових громадських організацій неефективна, - експерти

Експерти прокоментували роботу деяких організацій

Деятельность некоторых украинских общественных организаций, существующих на зарубежные гранты, оказалась неэффективной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "Особливий погляд" на 5 канале.

Как отмечается, по данным Государственной службы статистики, в начале 2018 года в Украине работало около 80 тысяч общественных организаций, тремя годами ранее их было 60 тысяч. Общий бюджет этих организаций составил более 7 миллиардов гривен.

Однако, как считает Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, "есть много благотворительных организаций, которые очень значительную часть средств, которые они собирают у физических и юридических лиц, потом тратят на собственные нужды".

Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций, отмечает: "К сожалению, на сегодняшний день мы можем наблюдать такое явление, когда неправительственные организации создаются для решения каких-то частных интересов".

Политолог Александр Палий уверен, что для получателей грантов очень часто главное - написать отчет, а не выполнить конкретную работу.

Кроме того, в Украине работают около 50 общественных организаций в сфере контроля над табаком. Общая сумма грантов, полученных ими от глобальной программы Фонда Майкла Блумберга по сокращению потребления табака с 2008 по 2015 год, - 2,672 млн долларов. Но с 2016 года эти данные перестали быть публичными и фактически засекречены, отмечается в сюжете.

Среди крупнейших получателей иностранных грантов - общественная организация "Жизнь". Официальный сайт Фонда Блумберга свидетельствует, что в 2010 году эта организация получила грант на сумму 550 тыс. долл., в 2012 - 341 тыс., в 2014 - 325 тыс.

По оценкам экспертов, "Жизнь" позиционирует себя как истину в последней инстанции в сфере борьбы с табакокурением, и безапелляционно заявляет, что именно благодаря ей удалось уменьшить количество курильщиков в Украине.

"Но все исследования, которые проводились в Европе, США, Австралии подтверждают, что на решение курильщиков, покупать табачные изделия или нет, влияют не реклама и предупреждения о вреде здоровью, а цена", - сказал Кушнирук.

Стоимость сигарет в Украине растет ежегодно. В 2018 средняя цена за пачку составляла уже 32 грн. "А все из-за постепенного повышения ставки акциза. С 2008 года минимальная ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла более чем в 50 раз - с 36 копеек до 18,56 гривен", - говорится в сюжете.

Отмечается, что ОО "Жизнь" выглядит активным лоббистом принятия двух законопроектов, принятие которых, якобы, снизит уровень курения среди подростков.

Но законопроекты не принимают уже три года, а, за это время распространенность детского курения в Украине уменьшилась на 43%. А заявления о том, что визуализация сигарет в магазинах и киосках стимулирует детское табакокурение - это манипуляция, считают авторы расследования.

Между тем, как отмечается, уже бывший руководитель ОО "Жизнь" Андрей Скипальский в 2017 году задекларировал более 2,8 миллиона гривен дохода. Жена Андрея - Галина - является руководителем Международного благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья", и ее доход в 2017 году составил более 1,1 млн грн.