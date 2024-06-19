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Некоторым украинцам выплатят пособие ко Дню Независимости: кто получит и сколько

Какая помощь предусмотрена некоторым украинцам ко Дню Независимости (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ветераны войны и некоторые категории населения имеют право на выплаты ко Дню Независимости Украины. Сумма денежной помощи составляет от 450 до 3100 грн.

РБК-Украина рассказывает, кто и сколько получит денежной помощи.

Кто и сколько получит выплату ко Дню Независимости

  • 450 грн - получат участники войны и бывшие пленники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага
  • 650 грн - члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз
  • 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах содержание их родителей
  • 3 100 грн - лица, имеющие особые заслуги перед Родиной
  • лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы - 3 100 гривен, II группы - 2 900 гривен, III группы - 2 700 гривен

Как получить помощь ко Дню Независимости

Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное содержание, выплаты ко Дню Независимости назначаются в автоматическом режиме, без обращения в органы ПФУ.

Лицам, которые не находятся:

  • на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке
  • на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах - денежная помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (сервисных центров). Нужно предоставить соответствующее заявление и документы, подтверждающие личность, ее статус, номер текущего счета уполномоченного банка и т. п.

Ранее мы писали о том, кто из украинцев может получить помощь от ООН.

Читайте также о том, отменят ли выплаты украинским беженцам.

При подготовке публикации использовали материалы: Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", постановление КМУ от 27.12.2023 № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги" перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях.

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