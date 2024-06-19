Некоторым украинцам выплатят пособие ко Дню Независимости: кто получит и сколько

Ранее мы писали о том, кто из украинцев может получить помощь от ООН.

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При подготовке публикации использовали материалы: Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", постановление КМУ от 27.12.2023 № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги" перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях.