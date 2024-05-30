Повышение тарифов на электроэнергию: какие изменения ждут украинцев

Кабинет министров готовится поднять тариф на электроэнергию для населения. Последние заявления чиновников свидетельствуют, что решение будет принято, но будет возвращен дифференцированный подход.

О том, какой тариф ожидает украинцев, в материале РБК-Украина .

По данным источников РБК-Украина в правительстве, Кабмин уже сегодня примет постановление, которым изменит тарифы с 1 июня. Для потребления до 100 кВт в месяц цена останется на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Для потребления свыше 100 кВт тариф вырастет на 80% до 4,8 грн/кВт-ч.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что решение будет одобрено. В то же время она заявила, что в правительстве еще продолжаются дискуссии о размере тарифа. "Но до конца недели решение о повышении тарифов будет принято", - сказала она.

Неизбежность повышения

О повышении тарифов более активно заговорили после массированных обстрелов объектов энергетики весной 2024 года. Деньги нужны энергетическим компаниям для востановления.

Национальный банк Украины, который, как правило, достаточно правильно прогнозирует развитие событий, заявил в апреле о "достаточно быстром и существенном росте цен на электроэнергию". В НБУ отметили, что перенос решения будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее.

В Меморандуме с МВФ за март также говорилось о повышении тарифов. Минэнерго заявляло, что "стабилизация системы "в конечном итоге потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов".

Консенсус-прогноз чиновников и экспертов также свидетельствовал, что правительство готовит повышение тарифов на коммуналку в Украине.

В конце апреля Кабмин продлил действующий тариф всего на месяц, что свидетельствовало о том, что цены могут измениться уже с 1 июня.