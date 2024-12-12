Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями: в чем причина

"Относительно помощи. Все думали, что в 2022-23 за ней обратится большое количество людей, гораздо больше, чем раньше. Думали, что люди пойдут за теми же жилищными субсидиями, за помощью малообеспеченным семьям. Но оказалось, что этих средств (из бюджета - ред.) просто не выбрали", - сказала она.

По ее словам, очень много людей из уязвимых категорий выехало за границу, поскольку легче выживать.

"Для мамы с ребенком, например, лучшие условия, гораздо лучшие выплаты (для детей до 6 лет из малообеспеченных семей выплаты в Украине составляют 3 588 гривен, в Германии - от 357 евро или 15,6 тысяч гривен в месяц - ред.) И плюс - во время войны много людей живет в зонах, где не очень то и обратишься к социальной защите", - сообщила

Доктор экономических наук заявила, что на классические программы социальной помощи люди мало подаются. "То есть социальная защита ждет людей, а они не приходят", - добавила экономист.