Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль Украины, - Зеленский

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина возвращать себе предприятия, которые когда-то достались олигархам "в эпоху стремительного накопления капитала", глава государства отметил, что там, где это позволяет закон, возвращать надо. В то же время там, где это невозможно - это вопрос времени.

Зеленский добавил, что это очень важно в условиях, когда Украине надо обеспечить надежность энергетики зимой.

"Если люди в окопах, а их дети, женщины, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, по сути. Он должен думать и не делить свой мозг на все. Семья очень важна, но надо сконцентрироваться и если это можно - сконцентрироваться на победе, на поле боя. И это очень важно", - заявил он.

Президент добавил, что есть предприятия, на которые "мы не можем зайти и гарантировать их безопасность".

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков... Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", - заявил он.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

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