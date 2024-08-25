Некоторые семьи могут получить 3 тысячи гривен помощи на ребенка: кто именно

Некоторые семьи могут получить денежную помощь на ребенка в размере 3 тысяч гривен. Речь идет об одиноких родителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Право на выплаты на содержание ребенка имеют:

одинокие матери, не состоящие в браке;

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка);

одинокие матери или отцы (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.

Размер выплат в 2024 году составляет:

для ребенка в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;

для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

для ребенка в возрасте от 18 до 23 лет - 3028 гривен.

Подать заявление на оформление выплат можно онлайн. Для этого на портале "Дія" нужно найти раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу". На странице "Услуги" нужно нажать "Подать заявление" и пройти авторизацию. Следует указать основание для получения выплат и необходимые данные. Кроме того, необходимо прикрепить сканированные копии справки учебного заведения, а затем подписать "Дія.Підписом".

Подать заявление на получение услуги можно и офлайн, обратившись в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.