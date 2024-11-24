Некоторые решения Байдена по Украине могут помочь Трампу, - Bloomberg

Среди последних шагов Байдена издание отмечает разрешение Киеву поражать военные цели в глубине территории РФ, что было немедленно расценено Москвой и лагерем избранного президента США Дональда Трампа как ненужная эскалация.

Также на этой неделе Белый дом одобрил поставку противопехотных мин, списал почти 5 млрд долларов долга и ввел санкции против крупного российского банка, который обрабатывает платежи за продажу природного газа.

По словам человека, знакомого с позицией США, эти шаги, как и другие, которые еще рассматриваются, являются частью плана Байдена сделать как можно больше для усиления Украины до вступления Трампа в должность. Поскольку, как пишет Bloomberg, заявления республиканца о скорейшем завершении войны, вероятно, означают урегулирование ситуации путем переговоров.

Источник издания заявил, что стратегия призвана помочь президенту Владимир Зеленскому показав, что Украина имеет потенциал для принятия ответных мер против России, если она продолжит военные действия.

Это не значит, что недавние шаги Байдена будут совершенно неприятны Трампу, который мог бы использовать более сильную Украину в качестве разменной монеты для достижения урегулирования, которое он мог бы представить как победу. Наоборот, некоторые из решений могут быть в пользу республиканцу, сказала Шелби Магид, которая является заместителем директора Евразийского центра Атлантического совета.

"Некоторые решения, которые Байден принимает сейчас, могут помочь Трампу, вероятно, поставив его в более выгодное положение для прекращения войны, а Украину - в более выгодное положение для любых переговоров", - заявила она.