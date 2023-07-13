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Некоторые области Украины сегодня подмочат грозовые дожди: прогноз погоды

Фото: мероприятие Украины сегодня накроют грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 13 июля, будет с дождями и грозами. Однако осадки накроют только часть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня грозовые дожди накроют западные регионы нашей страны, а также Винницкую и Житомирскую области. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны сильные ливни. Также на западе ожидаются шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории Украины сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Сегодня днем температура воздуха будет в пределах +26 +31, а в Одесской области до +35 градусов жары. На западе и востоке днем +22 +27 градусов.

Ночью температура опустится до +12 +17 градусов, а на юге до +20.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня без осадков, возможна переменная облачность. Ветер со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут около +30 градусов, а ночью опустятся до +15 +17 градусов.

Напомним, 7 июля Киев накрыл рекордный ливень, в столице выпало 51,9 мм осадков.

Детальнее о последствиях ливня и как затопило Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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