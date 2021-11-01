Дев'ять рятувальників загинули під час обвалення печери в Бразилії

Дев'ять пожежників загинули унаслідок обвалу в печері в штаті Сан-Паулу. Інцидент стався під час навчань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter рятувальної служби.
Обвалення порід в печері Ітамбе сталося в неділю вранці в той момент, коли пожежники проводили всередині тренування.
За даними, які наводить пожежна служба, в навчаннях брали участь 28 осіб.
"Дев'ять людей загинули, один був врятований і доставлений у відділення інтенсивної терапії. Інших постраждалих на місці не залишилося", - йдеться в повідомленні.