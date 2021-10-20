Дев'ять разів порушили "тишу": бойовики на Донбасі поранили військовослужбовця

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики Російської Федерації дев’ять разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілів був поранений військовослужбовець, наразі його стан - задовільний.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, проросійські бойовики дев’ять разів обстрілювали позиції ООС, а саме:
"Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення", - пише пресслужба.
Внаслідок обстрілів постраждав один військовослужбовець. Наразі він перебуває у лікарні, а стан його здоров’я - задовільний.