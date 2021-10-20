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Дев'ять разів порушили "тишу": бойовики на Донбасі поранили військовослужбовця

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики Російської Федерації дев’ять разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілів був поранений військовослужбовець, наразі його стан - задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, проросійські бойовики дев’ять разів обстрілювали позиції ООС, а саме:

  • біля Березового - здійснили обстріл зі стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки - вели вогонь з мінометів калібру 82 мм й 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в напрямку Золотого-4 - двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу й стрілецької зброї;
  • в районі Новолуганського - два рази вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів й стрілецької зброї;
  • неподалік Троїцького - відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм;
  • в бік Причепилівки - вели обстріл зі стрілецької зброї.

"Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілів постраждав один військовослужбовець. Наразі він перебуває у лікарні, а стан його здоров’я - задовільний.

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