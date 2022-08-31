Девелоперська компанія ENSO відновила роботу

Девелоперська компанія ENSO відновила свою діяльність, що була призупинена з початку російського вторгнення. Уже 26 серпня поетапно відновлюються роботи на будівельних майданчиках, запрацювали клієнт-простір та офіс компанії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Час вимушеної зупинки компанія використала для того, щоби адаптувати всі процеси до умов відносної стабільної ситуації під час воєнного стану. Попри надзвичайні умови, вдалося налагодити надійне постачання необхідних для будівництва матеріалів.

"Починаючи з 26 серпня компанія приступила до відновлення робіт на майданчиках. За цю довгу паузу ми змогли зробити новий план роботи, адаптований під теперішні реалії: виробничі, складські, логістичні. Будемо відновлюватись поетапно, залежно від видів робіт та кількості тих людей, що сьогодні є на місцях. Оскільки підрядники зараз є заручниками ситуації, коли вони забезпечені не повною мірою кваліфікованими співробітниками. І якщо є змога закупити необхідну кількість матеріалів, то постає питання: яким ресурсом роботи виконувати", — зазначив СЕО компанії ENSO Раміль Мехтієв.

За словами Раміля Мехтієва, для відновлення активності пріоритетними для компанії були питання безпеки працівників та логістики. Хоча й компанія не може гарантувати повну безпеку співробітникам, більша частина колективу та партнери прийняли щоденні ризики життя і повернулись до роботи.

Про компанію:

ENSO – українська девелоперська компанія, в основі діяльності якої стоїть розробка, будівництво та управління проєктами у сфері житлової та комерційної нерухомості. Компанія будує житлові комплекси загальною площею близько 400 тис. кв.м: Diadans, Перша колекція Poetica, Друга колекція Poetica та Fjord.

Девелопер ENSO перший в Україні сертифікував житловий комплекс за міжнародними екологічними стандартами. У 2020 році Diadans пройшов сертифікацію BREEAM International New Construction, яка охоплює оцінку енергоефективності, впливу будівлі на навколишнє середовище, безпеки для мешканців та відвідувачів, використання екологічних матеріалів для будівництва, зручності транспортної інфраструктури та інше.