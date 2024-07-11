Девелоперы прогнозируют постепенное повышение цен на недвижимость: будет зависеть от ряда факторов

Себестоимость строительства жилья в Украине за период большой войны выросла в среднем на 45% в гривневом эквиваленте. Это произошло из-за ряда весомых причин – подорожания стройматериалов, энергоносителей, логистики, а также роста стоимости рабочей силы, услуг подрядчиков и девальвации национальной валюты.

Такое мнение высказал СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев в своей экспертной колонке на портале «Лига».

«Девелоперы объективно не смогут долго удерживать цены на довоенном уровне. Это поставило бы под угрозу способность завершать начатые проекты и сохранять задекларированные стандарты качества», – отмечает СЕО ENSO.

В то же время эксперт не прогнозирует мгновенного и резкого скачка цен, ведь покупательная способность населения тоже пострадала за этот период. Поэтому строительным компаниям придется балансировать между своими расходами и ожиданиями покупателей.

«Подорожание жилья в новостройках – это не прихоть, а объективное следствие роста себестоимости и изменения рыночной среды. Но динамика и масштаб этих ценовых корректировок будут зависеть от многих факторов – как экономических, так и психологических», – подчеркивает Мехтиев.

Среди других тенденций, которые будут влиять на цены, эксперт отмечает:

сохранение спроса на инвестиционно привлекательное жилье на начальных этапах строительства;

изменение потребительских приоритетов в сторону больших площадей и инфраструктуры безопасности;

поиск застройщиками новых строительных решений и попытки оптимизации расходов.

Справочно:

ENSO – основанная в 2017 году украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой стоит разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

С первого дня работы компания реализует самые смелые архитектурные решения, используя передовые технологии и лучшие отечественные и зарубежные строительные материалы. Компания возводит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жителей и посетителей, использования экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и др.

Миссия компании – менять рыночные шаблоны, формировать новые стандарты качества и подходы в архитектуре, призванные не только дарить комфорт, уют и безопасность владельцам и инвесторам, но и значительно улучшить вид города.

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