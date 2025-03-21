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Девять предприятий "Метинвеста" вошли в рейтинг лучших компаний с безупречной репутацией

Пятница 21 марта 2025 11:09 promo
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Девять предприятий "Метинвеста" вошли в рейтинг лучших компаний с безупречной репутацией Фото: девять предприятий "Метинвеста" вошли в рейтинг лучших компаний Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Опендатабот, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра, опубликовал Индекс лучших предприятий Украины - 2025. В перечень попали крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией - компании, которые находятся под санкциями или имеют владельцев из РФ, в рейтинг не включались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

В списки лучших в четырех категориях вошли сразу девять предприятий Группы Метинвест Рината Ахметова: "Запорожсталь" (№2), "Каметсталь" (№5) и "Запорожкокс" (№7) в категории "Перерабатывающая промышленность", Шахтоуправление "Покровское" (№3), Северный ГОК (№5), Южный (№7) и Центральный ГОК (№10) в категории "Добывающая промышленность", Метинвест-СМЦ (№10) в категории "Оптовая торговля", и управляющая компания "Метинвест Холдинг" (№2) в категории "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Индекс Опендатабота - аналитический инструмент, который позволяет оценить реальное состояние и географию украинского бизнеса. Индекс базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности компаний, информации о связях с РФ, санкционных списках и других аналитических инструментах.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании "Метинвест Политехника". Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.

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Метинвест Запорожсталь
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