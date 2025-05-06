Децентрализация продолжается. В ВР рассказали, каких законов до сих пор не хватает общинам

По ее словам, сейчас сверхважно завершить ключевые законодательные инициативы и решить насущные вопросы администрирования местных налогов и полномочий органов местного самоуправления.

Как свидетельствует аналитика Вокс Украина, децентрализация была и остается популярной среди украинцев. В ноябре 2022 года 76% респондентов поддерживали ее продолжение.

Однако на фоне войны часть положительных тенденций ослабла. В то же время именно местные власти оказались на передовой в противодействии российскому вторжению, продемонстрировав рост устойчивости громад благодаря сотрудничеству с гражданским обществом, активистами и волонтерами.

Реформа предоставила громадам финансовые ресурсы, возможность самостоятельно распоряжаться средствами и приоритезировать потребности жителей. Однако новые полномочия иногда требовали принятия непопулярных решений. Шуляк отметила, что благодаря децентрализации граждане лучше понимают связь между налогами и полученными услугами.

Процесс реформы происходит циклично - через внедрение, тестирование и корректировку. Это позволяет выявлять и устранять законодательные пробелы. После 2019 года реформа вошла в фазу завершения.

Полномасштабная война повлияла на финансирование: в 2023 году военный НДФЛ был централизован для нужд обороны, однако эти средства, как отметила Шуляк, не были использованы по плану. Поэтому в конце 2024 года парламент разрешил общинам напрямую закупать для ВСУ.

В 2024 году приняли ряд важных решений: восстановление среднесрочного бюджетного планирования, расширение полномочий в трансграничном сотрудничестве, введение конкурсов на должности в органах местного самоуправления и прозрачных стандартов их работы. Это способствовало росту доверия к местной власти, усилению общественного единства и более активному участию граждан в местном управлении, в частности - через общественные бюджеты.

"Важным в контексте децентрализации элементом местного развития и послевоенного восстановления стал запуск государственного градостроительного кадастра. Пользователями кадастра будут местные власти, архитекторы, строители. В кадастре будет информация из реестра поврежденного и уничтоженного имущества, земельного кадастра, геоинформационной системы регионального развития, системы по управлению публичными инвестиционными проектами DREAM, а также планы пространственного развития громад, генпланы и другая информация, необходимая для строительства, однако ее обновление - первоочередной вызов для сферы градостроительства", - добавила Шуляк.

Нардеп также напомнила о принятом законопроекте №7283, который расширяет инструменты участия граждан в местном самоуправлении: публичные консультации, отчетность депутатов, общественные обсуждения, общие собрания и участие в бюджетном процессе.

Еще один принятый законопроект - №4254, предусматривает обязательность публичных консультаций для всех органов власти при принятии управленческих решений. Он станет полноценно действующим после завершения войны.

Среди текущих задач - восстановление разрушенных общин, интеграция ВПЛ и подготовка к возвращению беженцев. Шуляк подчеркнула: подход "отстроить лучше, чем было" требует новых стандартов - инклюзивности, экологичности и энергоэффективности.

В 2025 году правительство планирует ввести европейские правила контроля за местной властью, а в 2026 - четко распределить полномочия между центральными и местными органами. Также обсуждается возможность предоставления общинам статуса юридического лица - по европейскому образцу.

Отдельное внимание Шуляк уделила законопроекту о распределении полномочий в связи с изменением административно-территориального устройства. Документ еще не создан, хотя дедлайн для его принятия - первый квартал 2026 года согласно Ukraine Facility.

Проблемным остается и вопрос администрирования местных налогов, отметила нардеп. В ОМС нет единства относительно принципа уплаты НДФЛ. Пригородные общины хотят, чтобы налог уплачивался по месту жительства, а города - по месту ведения деятельности. Из-за отсутствия технического механизма регистрации, пока в Парламенте больше склоняются ко второму варианту.

"В то же время, по опросу 315 представителей ОМС, 41% считают, что смогут администрировать местные налоги самостоятельно. Это открывает возможности для перераспределения функций - способом, выгодным и громадам, и налоговой службе", - подчеркнула Елена Шуляк.

Также, по словам Шуляк, ожидается принятие законопроекта №6319, который совершенствует статус и полномочия органов самоорганизации населения (ОСН). Документ предусматривает их включение в процессы местного развития и возможность получения финансирования из местных бюджетов.

"Недавно, во время рабочей поездки в Ирпень ко мне подошла женщина и спросила, на какой стадии находится этот законопроект, поскольку она как раз входит в такой орган и этот вопрос для нее насущный. Поэтому у нашего комитета есть обязательства подготовить №6319, а у парламента есть обязательства принять все законопроекты, касающиеся участия граждан в принятии важных решений на уровне общины и которые нужно принять в этом году", - подытожила Шуляк.