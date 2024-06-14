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Децентрализация и сотрудничество центральных и местных властей: что поможет восстановлению

Фото: Децентрализация и сотрудничество центральных и местных властей - что поможет восстановлению граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Среди основных задач восстановления и роста территориальных общин в период войны и послевоенные годы - восстановление местного самоуправления на деоккупированных территориях, финансовая децентрализация, переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа и развитие компетенций местной власти в работе с инвестициями и проектном менеджменте.

Об этом заявила Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Украина - это страна почти полторы тысячи общин. И именно общины примут ключевую роль в процессе восстановления и восстановления. Центральная власть должна обеспечить создание организационных условий, чтобы усилить их способность для приоритетизации, реализации и оценки проектов восстановления", - отметила Шуляк.

По ее словам, сейчас очень важно консолидировать все усилия и несмотря на то, что сегодня много разговоров по централизации процессов, у нас есть кейсы, свидетельствующие противоположное - кейсы, свидетельствующие, что взаимодействие центральной власти с местной может быть чрезвычайно эффективным. В частности, это история широкомасштабной программы "єВідновлення", благодаря которой средства на восстановление получили уже более 65 тысяч украинских семей.

Парламентария пояснила, что компетенций центральной власти под руководством министерства восстановления были:

  • Консолидация средств, в том числе конфискованные у российских банков, работавших в Украине;
  • создание цифрового инструмента подачи и обработки необходимых данных;
  • Разработка механизма использования целевых средств поврежденного жилья и жилищных сертификатов для разрушенного;
  • Реализация пилотного проекта для обследования разрушений на ВТО;
  • Организация взаимодействия и обучения 650 комиссий в общинах и 2000 нотариусов, являющихся частью реализации программы.

"Не меньше компетенций имела и местная власть. В частности, при каждой общине была создана соответствующая комиссия, которая работала с пострадавшими согласно утвержденным алгоритмам. Важным моментом была и антикоррупционная составляющая - в комиссии, согласно созданному нами соответствующему законодательству, должны были входить и 30% общественности. То есть, в результате мы видим, что при грамотном создании механизма в плюсе все", - пояснила Елена Шуляк.

Она напомнила, что весной 2024 года в Украине утвердили план мероприятий по децентрализационной реформе, который синхронизирован с программой о предоставлении Украине 50 млрд евро Ukraine Facility и определяет ключевые точки восстановления, роста территориальных общин в период войны и в послевоенные годы.

Среди его основных задач:

  • Восстановление местного самоуправления на деоккупированных территориях;
  • Разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по принципу субсидиарности в областях, имеющих отношение к восстановлению (жилье, транспорт, социальная инфраструктура и т.п.);
  • Финансовая децентрализация, то есть приведение налогового и бюджетного законодательства в соответствие с лучшими международными практиками;
  • Переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления;
  • Развитие компетенций представителей региональных и местных властей в сфере работы с инвестициями и проектного менеджмента;
  • Максимально прозрачное и прогнозируемое финансирование проектов восстановления из бюджетных и внебюджетных источников.

При этом парламентария подчеркнула, что частью устойчивого восстановления территориальных общин и Украины в целом обязательно являются цифровые решения. Чем удобнее населению коммуникировать и получать информацию от органов власти, тем более качественные управленческие решения.

"Так было до начала войны, а сейчас это становится главным маркером совместной работы органов власти и населения. И здесь речь, прежде всего, о таких цифровых решениях как: система управления проектами восстановления и развития DREAM и геоинформационная система для мониторинга развития регионов и общин (ГИС). ГИС поможет собрать необходимые данные на местном уровне для качественного стратегического планирования восстановления и развития.

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