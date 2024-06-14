Децентрализация и сотрудничество центральных и местных властей: что поможет восстановлению

"Украина - это страна почти полторы тысячи общин. И именно общины примут ключевую роль в процессе восстановления и восстановления. Центральная власть должна обеспечить создание организационных условий, чтобы усилить их способность для приоритетизации, реализации и оценки проектов восстановления", - отметила Шуляк.

По ее словам, сейчас очень важно консолидировать все усилия и несмотря на то, что сегодня много разговоров по централизации процессов, у нас есть кейсы, свидетельствующие противоположное - кейсы, свидетельствующие, что взаимодействие центральной власти с местной может быть чрезвычайно эффективным. В частности, это история широкомасштабной программы "єВідновлення", благодаря которой средства на восстановление получили уже более 65 тысяч украинских семей.

Парламентария пояснила, что компетенций центральной власти под руководством министерства восстановления были:

Консолидация средств, в том числе конфискованные у российских банков, работавших в Украине;

создание цифрового инструмента подачи и обработки необходимых данных;

Разработка механизма использования целевых средств поврежденного жилья и жилищных сертификатов для разрушенного;

Реализация пилотного проекта для обследования разрушений на ВТО;

Организация взаимодействия и обучения 650 комиссий в общинах и 2000 нотариусов, являющихся частью реализации программы.

"Не меньше компетенций имела и местная власть. В частности, при каждой общине была создана соответствующая комиссия, которая работала с пострадавшими согласно утвержденным алгоритмам. Важным моментом была и антикоррупционная составляющая - в комиссии, согласно созданному нами соответствующему законодательству, должны были входить и 30% общественности. То есть, в результате мы видим, что при грамотном создании механизма в плюсе все", - пояснила Елена Шуляк.

Она напомнила, что весной 2024 года в Украине утвердили план мероприятий по децентрализационной реформе, который синхронизирован с программой о предоставлении Украине 50 млрд евро Ukraine Facility и определяет ключевые точки восстановления, роста территориальных общин в период войны и в послевоенные годы.

Среди его основных задач:

Восстановление местного самоуправления на деоккупированных территориях;

Разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по принципу субсидиарности в областях, имеющих отношение к восстановлению (жилье, транспорт, социальная инфраструктура и т.п.);

Финансовая децентрализация, то есть приведение налогового и бюджетного законодательства в соответствие с лучшими международными практиками;

Переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления;

Развитие компетенций представителей региональных и местных властей в сфере работы с инвестициями и проектного менеджмента;

Максимально прозрачное и прогнозируемое финансирование проектов восстановления из бюджетных и внебюджетных источников.

При этом парламентария подчеркнула, что частью устойчивого восстановления территориальных общин и Украины в целом обязательно являются цифровые решения. Чем удобнее населению коммуникировать и получать информацию от органов власти, тем более качественные управленческие решения.

"Так было до начала войны, а сейчас это становится главным маркером совместной работы органов власти и населения. И здесь речь, прежде всего, о таких цифровых решениях как: система управления проектами восстановления и развития DREAM и геоинформационная система для мониторинга развития регионов и общин (ГИС). ГИС поможет собрать необходимые данные на местном уровне для качественного стратегического планирования восстановления и развития.