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Діти в усьому світі заражаються маловідомим респіраторним вірусом

Автор: Анна Полисученко

Діти в усьому світі заражаються маловідомим респіраторним вірусом. Через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти нового вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага розповів, що в результаті зараження новим вірусом були переповнені відділення інтенсивної терапії.

"Це нас здивувало. Ми знали, що на це варто звернути увагу, але не думали, що хворих буде так багато", - розповів лікар з Університетської клініки Цюріха в Швейцарії Крістоф Бергер.

Сплеск захворюваності RSV серед немовлят і дітей стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені.

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