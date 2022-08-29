Діти внутрішньо переміщених осіб розпочнуть навчання вчасно, - Верещук

Віцепрем'єрка Ірина Верещук під час робочої поїздки до Миколаєва 28 серпня відвідала місце компактного проживання ВПО в одній із місцевих загальноосвітніх шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Заклад став прихистком для переселенців з різних районів Миколаївської області. Люди забезпечені усім необхідним для життя: безкоштовним повноцінним харчуванням, ліками, засобами гігієни, одягом, взуттям. З ними працюють медики і психологи", - зазначили у міністерстві.
Окрему увагу приділили школярам, які вже через декілька днів будуть приєднані до онлайн-класів і продовжуватимуть навчання за допомогою комп'ютерної техніки школи.
Верещук передала дітям гуманітарну допомогу, де є все необхідне для старту навчання.
"Зараз десятки тисяч наших дітей опинилися далеко від своїх рідних шкіл. Але, попри все, навчальний рік для них має розпочатись вчасно", - сказала вона.
Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов запустив опитування для батьків, які перебувають в Україні.
Згідно з результатами цього опитування, понад половина батьків вибирає дистанційне навчання для своїх дітей.