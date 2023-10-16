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Детективы БЭБ отказываются привлекать консула Израиля к делу Коломойского, - адвокат

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Адвокаты Игоря Коломойского просили привлечь к участию в следственных действиях уполномоченного консула Израиля, поскольку бизнесмен является гражданином этого государства. Детективы Бюро экономической безопасности Украины отказались удовлетворить ходатайство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов бизнесмена.

"Как известно, Игорь Коломойский является гражданином государства Израиль. Для обеспечения соответствующих процессуальных гарантий мы с коллегами инициировали ходатайство Бюро экономической безопасности Украины и просили привлечь для участия в следственных действиях уполномоченного консула государства Израиль", - заявил адвокат Александр Лысак, представляющий интересы бизнесмена.

По его словам, традиционно в удовлетворении такого ходатайства детективы БЭБ отказали.

"Мы получаем последовательные отказы в обеспечении встреч с женой клиента, привлечения консула, а самого клиента ни разу за время нахождения под стражей не допрашивали. Более того, последний отказ детективы предоставили фактически в тот же день обращение с ходатайством, что, по нашему мнению, свидетельствует о шаблонном отношении следствия к любым ходатайствам защиты", - добавил Лысак.

Что инкриминируют Коломойскому

Украинские правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд. гривен активов ПриватБанка и отмывании большой суммы средств.

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен благодаря фиктивным внесениям наличных денег в кассу ПриватБанка.

Кроме того, в ВАКС олигарха признали как не гражданина Украины, при этом в Шевченковском суде возникла путаница - в определениях Коломойского суда называют то гражданином Украины, то гражданином Израиля.

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ИзраильБюро экономической безопасностиИгорь Коломойский