Десятки тысяч гривен в месяц: кто зарабатывает больше всего в Украине в 2024 году

Кому в Украине платят больше всего

В Государственном центре занятости в комментарии для РБК-Украина рассказали, что с начала 2024 года средняя заработная плата по вакансиям на "Едином портале вакансий" выросла на 2 тысячи гривен, достигнув 20 тысяч гривен.

По данным на начало августа 2024 года, самые высокие зарплаты предлагаются в следующих областях:

IT-сфера – средняя зарплата составляет 32 тыс. грн.

Сфера недвижимости – 29 тыс. грн.

Автобизнес – 28 тыс. грн.

Сфера HR – 27 тыс. грн.

Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий выделяются:

Специалист по разработке и тестированию программного обеспечения – 110 тыс. грн.

Инженер-программист – 110 тыс. грн.

Агроном по защите растений – 100 тыс. грн.

Бухгалтер – 92 тыс. грн.

Станочник деревообрабатывающих станков – 85 тыс. грн.

Водитель международных перевозок – 80 тыс. грн.

Менеджер по снабжению – 76 тыс. грн.

Машинист экскаватора – 67 тыс. грн.

Врач – 60 тыс. грн.

Тракторист-машинист – 60 тыс. грн.

Дорожный рабочий – 60 тыс. грн.

Журналист – 54 тыс. грн.

Слесарь – 48 тыс. грн.

Токарь, электрогазосварщик, повар – по 40 тыс. грн.

В Государственном центре занятости отмечают, что такой уровень зарплат предлагают квалифицированным работникам, имеющим значительный опыт работы. Также вакансии с таким уровнем зарплат требуют дополнительных навыков, таких как знание иностранных языков, стрессоустойчивость, гибкость и мобильность.

Кадровый кризис в Украине

Согласно исследованию, 67% украинских работодателей столкнулись с кадровым кризисом. Главными причинами стали мобилизация мужчин, усложнившая их трудоустройство (79%) и миграция населения за границу (53%). Эти факторы значительно усложнили поиск квалифицированных работников, что повлекло за собой рост требований среди соискателей работы.

На фоне дефицита кадров, работники потребовали более высокой заработной платы, что создает дополнительное давление на рынок труда. Хотя многие работодатели уже повысили оплату труда, этого недостаточно для удовлетворения ожиданий работников, что заставляет компании искать новые подходы к найму и удержанию персонала.