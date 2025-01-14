Десятки танкеров с российской нефтью остановились после последних санкций США

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах по всему миру, в том числе у берегов Китая и России, с тех пор, как 10 января США объявили о новом пакете санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным MarineTraffic и сервиса отслеживания судов LSEG, 13 января пять из этих танкеров стояли на якоре у китайских портов, еще семь бросили якорь у берегов Сингапура, а остальные остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Министерство финансов США 10 января ввело санкции против российских производителей нефти "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть. Санкции направлены на доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной.

Некоторые порты начали действовать до последних мер США. Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты, сообщили трейдеры на прошлой неделе.

Аналитики подсчитали, что около 10% мирового флота нефтяных танкеров попали под санкции США.

Некоторые фрахтователи уже пытались забронировать суда после объявления о санкциях, что указывает на сокращение предложения судов.

"Увеличение спроса на экспорт в Индию и Китай из-за пределов России приведет к увеличению спроса на несанкционированные танкерные перевозки", - заявила торговая аналитическая платформа Kpler.