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Десятки раненых и погибший. Стали известны последствия удара по аэродрому в Таганроге

Россия, Четверг 12 декабря 2024 11:12
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Десятки раненых и погибший. Стали известны последствия удара по аэродрому в Таганроге Фото: стали известны последствия удара по аэродрому в Таганроге (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

После удара по аэродрому в Таганроге десятки оккупантов были ранены. Еще один россиянин был ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

"Еще 15 российских военнослужащих ранены в результате вчерашней атаки на воинскую часть в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й АвБ", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря на Таганрог - 41 человек, еще один военный погиб.

Удар по аэродрому в Таганроге

В городе Таганрог Ростовской области (РФ) прогремели взрывы в ночь на 11 декабря. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.

Уже позже в Минобороны РФ пожаловались на удар по аэродрому в Таганроге. Там заявили про раненых среди российских военнослужащих и обвинили в атаке Украину. Точное количество пострадавших тогда в РФ не назвали.

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