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Десятки раненых и много погибших. Что известно об обстреле Константиновки на данный момент

Фото: Десятки раненых и много погибших. Что известно об обстреле Константиновки на этот момент (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы нанесли ракетный удар по Центральному рынку в Константиновке Донецкой области. Число жертв продолжает расти.

О ракетных обстрелах российских террористов Константиновки – в материале РБК-Украина.

Как утверждают "Новости Донбасса", вероятно оккупанты ударили ракетами С-300. После обстрела сетью сразу начали распространяться видео с места "прилета", а находившийся на месте событий корреспондент "Радио Свобода" заявил о 16 погибших в результате обстрела.

Информацию об ударе позже подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в результате удара погибли 16 человек и 20 получили ранения. В частности, среди погибших есть ребенок. Сейчас на месте событий продолжают работать все службы. Пожар, возникший в результате удара - был локализован.

"Российские войска - это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливое возмездие", - добавил Шмыгаль.

Число раненых растет

Согласно сообщению министра внутренних дел Игоря Клименко, количество пострадавших возросло до 28 человек. В результате российского удара было повреждено около 30 торговых павильонов.

Полномасштабная изувер

На удар по Константиновке отреагировал президент Владимир Зеленский. Лидер страны осудил всех, кто пытается "закрывать глаза на реальность" и продолжать любое дело с российскими террористами.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - написал Владимир Зеленский.

Начато расследование

Как пишет Донецкая областная прокуратура, удар россияне нанесли около 14:00. В настоящее время было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

По состоянию на 16:00 известно о 31 пострадавшем лице. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, пока им оказывается неотложная медицинская помощь.

"По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди", - добавляет пресс-служба.

Поисково-спасательная операция завершена 

"По состоянию на 18:00 в результате российского обстрела 17 человек погибли и 32 получили ранения", - заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. 

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