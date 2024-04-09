Десятый месяц подряд рекордного тепла: климатологи назвали причины аномалии

Месяц был на 1,68 градусов теплее, чем предполагаемая температура в марте в среднем за 1850-1900 годы, который называется "доиндустриальный базисный период".

Среднемировая температура за последние двенадцать месяцев (апрель 2023 года - март 2024 года) является самой высокой за всю историю наблюдений: на 0,70 градусов выше среднего показателя за 1991-2020 гг. и на 1,58 градусов выше среднего в 1850-1900 гг.

Средняя европейская температура в марте 2024 года была на 2,12 градусов выше средней температуры марта 1991-2020 годов, что сделало этот месяц вторым самым теплым мартом за всю историю континента, всего на 0,02 градусов холоднее, чем в марте 2014 года. Наиболее высокая температура была выше средней в марте 2024 года центральных и восточных регионах.

"Температура воздуха была выше средней на большей части океана, хотя условия Эль-Ниньо продолжали ослабевать в восточной экваториальной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Причины рекордного тепла

Как пишет The Guardian, температура временно превышает целевой показатель в 1,5 градусов от доиндустриального уровня, установленный в качестве цели Парижского климатического соглашения, но это соглашение не будет считаться нарушенным, если эта тенденция не сохранится в десятилетнем масштабе.

Однако резкое повышение температуры за последний год удивило многих ученых и вызвало опасения по поводу возможного ускорения потепления.

Диана Юрге-Ворзац, один из заместителей председателя Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), отметила, что за последние 15 лет планета нагревалась со скоростью 0,3 градусов в десятилетие, что почти вдвое превышает показатель в 0,18 градусов за десятилетие. тенденция с 1970-х годов. "Находится ли это в пределах изменчивости климата или сигнала об ускорении потепления? Меня беспокоит то, что может быть слишком поздно, если мы просто подождем и посмотрим", - написала она в Twitter.

Директор Института космических исследований имени Годдарда NASA Гэвин Шмидт, отметил, что температурные рекорды побиваются каждый месяц на 0,2 градусов. "Прискорбно и немного тревожно признавать, что ни один год не исказил прогнозные возможности ученых-климатологов больше, чем 2023 год", - написал он в Nature.

Шмидт перечислил несколько вероятных причин аномалии: эффект Эль-Ниньо, уменьшение охлаждения частиц диоксида серы, осадки от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года и усиление солнечной активности в приближении к солнечному максимуму.