Десять танков и 840 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.
В частности, по данным Института изучения войны, предварительно ВСУ успешно контратаковали близ Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.
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