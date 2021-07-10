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Десять поїздів затримуються: в УЗ назвали причину

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Україна, Субота 10 липня 2021 11:15
Десять поїздів затримуються: в УЗ назвали причину Фото: в УЗ назвали причину затримки 10 поїздів в суботу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Струк

У суботу, 10 липня, десять пасажирських поїздів затримуються. Це пов'язано з сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці "Васильків - Боярка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"У зв'язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків - Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням", - сказано у повідомленні.

Станом на 9 ранку затримуються рейси:

  • №144 Івано-Франківськ - Київ (затримка склала 3 години);
  • №142 Львів - Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
  • №358 Рахів - Київ (затримка - 2 години 30 хвилин);
  • №761 Київ - Одеса (затримка - 1 година 40 хвилин);
  • №715 Київ - Львів (затримка - 1 година 25 хвилин);
  • №20 Попасна - Київ (затримка - 1 година);
  • №50 Трускавець - Київ (затримка - 1 година 35 хвилин);
  • №118 Чернівці - Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь - Київ (затримка - 2 години);
  • №81 Ужгород - Київ (затримка - 2 години);
  • №106 Одеса - Київ (затримка - 2 години);
  • №281 Генічеськ - Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
  • №30 Ужгород - Київ (затримка склала 1 годину).

В УЗ підкреслили, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, та перепросили за вимушену затримку.

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