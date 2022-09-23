Деспотический подход Кремля к мобилизации увеличит гнев по всей России, - ISW
Российская власть, возможно, сможет мобилизовать заданное число рекрутов, но солдаты из них получатся плохие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Власти начали действовать грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии заявленным критериям. Такими методами можно набрать искомое число рекрутов, но ценой роста недовольства в обществе, считают в ISW.
Даже если бы российские власти действовали мягче, мобилизация все равно была бы непопулярна. Сейчас повестки вручают даже протестующим против мобилизации; моральный дух таких солдат будет катастрофически низок.
Проверить, сколько в действительности Кремль намерен мобилизовать, кстати, невозможно. Шойгу говорил о 300 тысячах, но в оппозиционную прессу просочилась цифра в миллион человек.
Высока вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (тех же бурятов и дагестанцев, которых активно рекрутировали на "краткосрочные контракты", которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW
- Кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена заключенными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и блогеров.
- Переговоры с МАГАТЭ вокруг Запорожской АЭС вряд ли существенно улучшат ситуацию на станции и могут дать возможность российским силам устроить провокацию.
- Украинские силы, вероятно, продолжили ограниченные контрнаступательные операции вдоль границы Харьковско-Луганской области и продолжили атаки на Лиман.
- ВСУ проводят операцию по воспрещению в Херсонской области на оперативном уровне.
- Российские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии фронта в Донецкой области.
- Российские силы не наносили никаких подтвержденных наземных ударов к западу от Гуляйполя и продолжали обычные удары по западной части Запорожской области.
- Российские оккупационные силы спешно создают условия для проведения фиктивных референдумов об аннексии на территории оккупированной Украины с 23 по 27 сентября.
- Российские официальные лица создали избирательные участки в некоторых частях России якобы для того, чтобы позволить перемещенным (во многих случаях это означает похищение) украинским жителям оккупированных территорий "голосовать".
- Российские оккупационные чиновники, вероятно, рассчитывают, что их заставят предоставить персонал для выполнения квот российской региональной мобилизации после того, как Кремль незаконно аннексирует оккупированные украинские территории.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.
По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют до 300 тысяч человек.
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