В Деснянском районе Киева мужчина подорвал гранату в квартире
В Деснянском районе Киева гражданский подорвал гранату в квартире. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киев.
"Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лесковской взорвалась граната. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, следственно-оперативную группу и врачей", - пишет пресс-служба.
Согласно предварительной информации, граната сдетонировала из-за неосторожного обращения. Пострадавших нет. Мужчина задержан.
В соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в жилом доме в Запорожье взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще один - пострадал.
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