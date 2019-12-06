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Дешевий сир - у мишоловці: Гончарук прокоментував ціну на газ

Новини » Економіка     06.12.2019 - 16:38
Дешевий сир - у мишоловці: Гончарук прокоментував ціну на газ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна хоче отримати газовий контракт за європейськими правилами на максимальний термін

Україна прагне працювати за європейськими правилами, які передбачають ринкове ціноутворення на газ. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, головним для України є підписати довгостроковий газовий контракт, який має бути у національних інтересах - тобто максимальний об'єм, максимальний термін, за європейськими правилами.

"Я думаю, що дешевий сир - завжди у мишоловці. Тому, що ми хотіли би і чого прагне Україна? Україна прагне працювати за європейськими правилами", - сказав він.

У той час прем'єр додав, що буде шукати можливість для споживачів забезпечити мінімальну платіжку.

"Звичайно, ми будемо шукати можливість забезпечити для нашої промисловості, для нашого бізнесу дешевший ресурс. Але, я вже казав про це, точно не питаннями створення загроз для національної безпеки", - додав він.

Нагадаємо, Олексій Гончарук сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна не веде не веде двосторонніх переговорів по газу з Росією, а чутки про них мають на меті дискредитувати українську владу.

Раніше міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україна готова закуповувати російський газ за європейськими цінами без знижки. При цьому поки мова йде про компенсацію 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і недопоставлені обсяги за контрактом 2009 року.

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