Дешевий прокат з Китаю шкодить українському ринку, - експерт

"Проблема Китаю не в тому, що це супердешевий метал, а проблема в тому, що він неякісний і сам по собі шкодить бізнесу. Сьогодні людина, яка купила дах з китайського матеріалу, а через 2 роки прийшла за новим дахом, тому що вона поржавіла, з високою ймовірністю в принципі відмовиться від металу на користь іншого покриття. Тут мова йде не тільки про захист виробника, але і про захист споживача також", - зазначив Рисухін.

Metipol розраховує на введення антидемпінгового мита на імпорт пофарбованого прокату з Китаю у розмірі 25-30%.

За даними Рисухіна, остаточних результатів розслідування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономіки (МКМТ) варто очікувати в жовтні-листопаді 2021 року.

Крім того, у компанії переконані, що введення попередніх заходів захисту в травні поточного року дозволить обмежити імпорт з КНР на час проведення антидемпінгового розслідування.

"Ще до того, як будуть оголошені остаточні результати розслідування, є можливість введення попередніх мит. Це вкрай рідкісний захід, що до 2019 року не застосовувався в Україні взагалі. Але у 2020 році було 10 ситуацій, коли її вводили. Шансів не так вже й багато, але якщо вона буде введена, то це буде вже в травні цього року, і всі без винятку виробники з Китаю будуть обкладені якимсь митом", - повідомив Рисухін.