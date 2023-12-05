Дешевле 100 гривен. Какие цены на новогодние елки в Украине и где купить легально

До зимних праздников остается совсем немного времени, а купить елку в Украине можно уже сегодня. В этом году цены достаточно демократичные. В ассортименте – сосны, ели, хвойные деревца в горшках. В то же время лесники призывают идти за новогодней красавицей только на официальные елочные ярмарки.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят елки по регионам, как не натолкнуться на продавцов-браконьеров, и есть ли вред от вырубки елок.
При подготовке материала использовались источники: публикации ГП "Леса Украины", Столичного, Подольского, Слобожанского, Центрального, Карпатского, Восточного, Полесского, Северного лесных офисов в Facebook, данные житомирского издания Times.zt.
Сезон продажи елок в Украине начался 1 декабря. Лесничества уже обнародовали цены и уверяют, что приобрести праздничное деревце в 2023 году получится не дороже чем в прошлом году.
Средняя цена на елку составляет от 135 грн за 1 метр. В зависимости от густоты, размера дерева и региона выращивания стоимость может несколько отличаться. Самые низкие цены – на елки от 0,5 м (70-80 грн).
В прошлом году стоимость новогодних елок стартовала от 80 грн, а в среднем деревца высотой 1 м стоили 120-140 грн.
В лесных хозяйствах отмечают, что покупать елки стоит только у проверенных поставщиков при наличии маркировки на деревьях. Незаконная вырубка несет вред окружающей среде.
Столичное лесное хозяйство предлагает хвойные деревья по цене от 70 до 350 грн. Цена зависит от размера. В продаже есть сосна обыкновенная, ель, ели в горшке, которые потом можно высадить в грунт. Лесники подготовили около 18 тысяч деревьев.
По Киевской области оборудованы специальные площадки для продажи от государственного лесничества. Подробную информацию о местах, где можно приобрести деревце, предоставляют по телефонам:
Официальную продажу елок в Житомирской области также осуществляет Столичный лесной офис ГП "Леса Украины". Диапазон цен – 70-350 грн. В наличии деревца от 0,5 м до 3 м.
В Житомире елочные ярмарки будут работать по адресам:
Номера телефонов, по которым можно узнать, где купить елку в лесничествах Житомирской области по ссылке.
В этих регионах продают елки, которые выращивают на территории лесов Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины". На продажу подготовлено 33 тысяч деревьев.
В Черкасской области работает 34 елочных ярмарки, В Винницкой – 33, в Кировоградской – 16. Узнать адреса пунктов продаж можно здесь.
Восточный лесной офис в этом году планирует продать 7,5 тысячи хвойных деревьев. Из-за войны объемы елок на реализацию значительно сократились (в 2020 году – 20 тысяч только на Днепропетровщине), однако они выше прошлогодних.
Стоимость елок и контакты для информации о местах продаж:
"Днепровское лесное хозяйство" (0972463789):
"Новомосковское лесное хозяйство" (0504526239):
"Петриковское лесное хозяйство" (0963455461):
"Запорожское лесное хозяйство" (0503985851):
Купить хвойное деревце можно во всех лесничествах Полтавщины и Харьковщины (адреса и контакты). Средние цены составляют:
Лесники Волынской и Ровенской областей предлагают приобрести широкий ассортимент хвойных деревьев разной высоты:
Список мест продаж сформировали лесничества.
Цены на елки составляют от 130 до 700 грн. Приобрести хвойные деревья Карпатских лесных хозяйств можно по этим адресам:
В ассортименте лесных хозяйств – ели, пихты и сосны, хвоя в горшках. Размеры – от миниатюрных деревьев 0,5 м до крупных и пушистых деревьев высотой до 3 м. Цены колеблются от 120 до 600 грн.
Всего обустроено 40 точек продаж елок в Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях. Адреса и контакты можно узнать по ссылке.
Для новогодних елочных ярмарок в Сумской и Черниговской областях лесники Северного лесного офиса подготовили 36,5 тысячи хвойных деревьев.
В Сумской области цены стартуют от 80 грн (Шосткинский район). В Черниговской области с 4 декабря официально продают елки в 61 филиале лесных хозяйств. Стоимость составляет также от 80 грн. Самые дорогие новогодние красавицы стоят 700 гривен.
Полный список площадок, где продают хвойные деревья опубликовали в лесных хозяйствах.
Самостоятельная вырубка хвойных деревьев в лесах является незаконной. Продавать елки имеют право только лесные хозяйства. Такие деревца имеют специальные бирки со штрих-кодами.
Чтобы узнать, не приобретаете ли вы елку с "черного рынка", нужно проверить наличие бирки и информации на ней. Для этого следует ввести идентификационный номер с бирки на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В результате должна появиться информация о лесничестве, где была выращена елка.
Также "легальность" хвойного дерева можно проверить с помощью приложения "Ялинка.info".
Самостоятельная вырубка хвойных насаждений в лесах карается штрафами (регулируется постановлениями Кабмина, Кодексом об административных правонарушениях). Размер зависит от причиненного вреда окружающей среде, места вырубки и размеров дерева.
Кроме административной ответственности за незаконную вырубку, перевозку, хранение и сбыт древесины может угрожать и уголовная ответственность по статье 246 Уголовного кодекса Украины.
Такие нарушения наказываются штрафом от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В отличие от браконьерской вырубки хвойных насаждений, заготовка елей лесными хозяйствами не несет вреда природе.
Как рассказали в ГП "Леса Украины", деревья выращивают на специальных новогодних плантациях, которые есть в каждой области. "Создание плантаций новогодних елок является экологически и экономически оправданным, потому что время позволяет за 60 лет создать и реализовать не менее 10 плантаций таких деревьев", – отмечают в лесничествах.
Также новогодние елки и сосны заготавливаются во время рубок формовки и оздоровления лесов, поэтому это не вредит экосистеме, а несет только пользу.
В общем, чтобы вырастить елку для продажи на зимние праздники, нужно от 4 до 8 лет. Процесс заготовки начинается со сбора просушивающих шишек, затем добывают из них семена, высевают, выращивают сеянцы. Из них уже и растет елка. Новогодние елки специально кронируют (подрезают) для пышности веточек.
Ранее стало известно, что главная новогодняя елка Украины будет установлена до 6 декабря на Софийской площади в Киеве.