Доллар дешевеет к основным валютам на фоне соглашения по госдолгу США

Индекс доллара, который измеряет курс валюты США по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,125% до 104,17. Индекс должен закончить месяц с приростом 2,5%.

Отмена дефолта США

Горстка крайне правых законодателей-республиканцев заявила в понедельник, что они будут выступать против сделки по повышению потолка долга США на 31,4 триллиона долларов.

Оппозиция подчеркивает препятствия, с которыми столкнутся президент-демократ Джо Байден и высокопоставленный республиканец в Конгрессе Кевин Маккарти, чтобы провести пакет через Палату представителей, контролируемую республиканцами, и Сенат, контролируемый демократами, до того, как будет достигнут потолок, вероятно, к следующему понедельнику.

"Это как если бы две политические партии в США заставляли другую сторону капитулировать", - сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

Тем не менее, более высокий потолок долга и некоторое сокращение расходов в бюджете на 24 финансовый год - это золотая середина, добавил он.

Сделка по госдолгу

Законопроект на 99 страницах приостановит ограничение долга до 1 января 2025 года, что позволит законодателям отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года. Это также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок долга до 5 июня. Ранее она заявляла, что дефолт может произойти уже 1 июня.

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, что неопределенность в отношении дефолта правительства США, вероятно, сохранится до тех пор, пока Конгресс не примет сделку в качестве закона.

"Помимо любой волатильности, вызванной проблемами потолка долга, ожидания повышения ставок ФРС, вероятно, будут поддерживать спрос на доллар в ближайшем будущем", - отметила она.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают 60-процентную вероятность повышения на 25 базисных пунктов в июне по сравнению с 26-процентной вероятностью неделей ранее.

Между тем, евро вырос на 0,09% до 1,0715 доллара, в то время как фунт стерлингов торговался на уровне 1,2365 доллара, что на 0,11% выше. Иена укрепилась на 0,28% до 140,06 за доллар, достигнув в понедельник шестимесячного минимума 140,91 за доллар.

Напомним, президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга на года, которое предусматривает заморозку расходов на внутренние программы, увеличение расходов на оборону и ветеранов, введение новых требований к федеральным программам продовольственной помощи, изменение некоторых правил по получению разрешений на добычу энергоносителей.

Как сообщало РБК-Украина, проблемы с потолком государственного долга в США повторяются довольно часто. В этом году ситуация не уникальна, и на Украину она не повлияет.