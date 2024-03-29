Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову

При подготовке материала использовались: аналитика Института изучения войны (ISW), заявления начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, замначальника областной полиции Сергея Болвинова, спикера Сил обороны Таврийского направления Дмитрия Лихового, спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, публикации профильных изданий Defense Express и The War Zone, комментарии эксперта Алексея Гетьмана.

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Харьков и не только: куда уже "прилетали" УМПБ Д-30

В среду, 27 марта, примерно в 15:50 российские войска нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Сообщалось о повреждении нескольких пятиэтажек и института неотложной хирургии. Одна из бомб взорвалась на детской площадке, взрывной волной оборвало фасады и балконы в рядом стоящих домах.

Всего были повреждены не менее 14 многоэтажек, школа, детский сад, больница и другая инфраструктура. Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, погиб 59-летний мужчина. Еще 19 человек пострадали, среди них были дети, в том числе трехмесячный младенец.

Фото: последствия прилета УМПБ в Харькове (t.me/synegubov)

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, удар нанесен двумя унифицированными межвидовыми планирующими боеприпасами УМПБ Д-30.

"Это первый случай, когда вооруженные силы России ударили таким видом боеприпаса по городу. Боеприпасы выпустили из самолета", - говорилось в сообщении.

По словам замначальника областной полиции Сергея Болвинова, второй прилет был по школе. Он также назвал УМПБ Д-30СН дешевыми аналогами крылатой ракеты, изготовленными на базе авиационной бомбы ФАБ-250. А удар авиабомбами в принципе стал для Харькова первым с 2022 года.

УМПБ Д-30СН - новейшее оружие, которое используется как минимум с первой декады марта, когда были зафиксированы три прилета в Мирнограде (Донецкая область). Как говорил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховой, это улучшенные версии корректируемых авиабомб. А использование бомб с дополнительными функциями планирования и силовыми установками свидетельствуют о новом этапе развития российских КАБов.

Фото: последствия прилета в Мирнограде (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Накануне оккупанты снова применили такие боеприпасы. Четыре бомбы ударили по жилой застройке в городе Николаевка (Донецкая области). Сообщалось о повреждении 11 многоэтажек и 11 частных домов, а также погибшей женщине 1958 года рождения.

Как появились УМПБ и каковы предполагаемые характеристики

О параметрах УМПБ Д-30СН известно немного. По сути лишь то, что это боеприпас с дополнительно установленным модулем с крыльями и рулевыми поверхностями. Это позволяет планировать к цели и корректировать траекторию на основе данных из блока навигации.

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на то, что еще в январе россияне били неуправляемыми планирующими бомбами, но недавно так называемые "Z-военкоры" стали писать об УМПБ. В частности, об их применении и планах оснастить реактивными двигателями, чтобы добиться дальности в 90 км.

"Российские войска, вероятно, попытаются серийно производить управляемые планирующие бомбы УМПБ и увеличить их использование на линии фронта", - говорилось в одном из мартовских отчетов.

У россиян довольно много разновидностей подобных бомб, объясняет военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Сначала были старые "тупые" ФАБы - это обычные фугасные авиационные бомбы. Чтобы они летели дальше, оккупанты начали использовать универсальные модули планирования и коррекции УМПК. Дальше - корректируемые авиабомбы КАБ. Это то же самое, что и ФАБ, только там применяется головка самонаведения с GPS-навигацией. Благодаря этой головке обеспечивается относительно точное попадание в цель. Как пишут сами россияне, точность составляет 7-8 метров, но на практике выходит где-то 15", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Фото: остатки бомбы УМПБ (defence-ua.com)

Что касается УМПБ, то это новое устройство, которое можно поставить на КАБ, ФАБ или другую бомбу. Может включать пороховой заряд для достижения дальности, по неподтвержденным данным, до 100-140 км от места запуска, добавил Гетьман.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в среду противник атаковал из Белгородской области, УМПБ заходили на Харьков с разных сторон - с севера и запада - в попытке выявить средства противовоздушной обороны. По его словам, пуск осуществлялся с самолетов типа "Су".

"Он (боеприпас, - ред.) может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости с какого расстояния до границы будет пуск", - добавил он.

Он также говорил, что УМПБ уже способен атаковать цели на расстоянии до 90 км, но окончательная информация будет после экспертизы.

В его разработке россияне, вероятно, вдохновлялись американской бомбой GBU-39 SDB, пишет Defense Express. Но если та является высокоточной, то российский аналог пока демонстрирует удалы по жилым массивам.

"Все эти российские боеприпасы, корректируемые, планирующие и так далее имеют разную точность. Но они далеко не высокоточны", - отметил Гетьман.

Слово "межвидовой" означает, что боеприпас могут запускать не только с фронтовых бомбардировщиков Су-34, но и с земли. То есть с систем реактивного залпового огня типа "Смерч", "Торнадо" или "Ураган".

Как отмечает американский портал The War Zone, запуск с наземных систем означает, что россияне могут увеличить дальность своих РСЗО без необходимости рисковать дорогой тактической авиацией. В отличие от КАБов, где крылья и комплект наведения посажены на болты, УМБП имеет более "элегантную конструкцию". Что касается массы, то точной информации нет. Одни источники пишут о том, том, что боеприпас основан на неуправляемой ФАБ-250 (общая масса 250 кг) в обтекаемом корпусе с выдвижными крыльями. Другие - о том, что основа - КАБ-250 с лазерным наведением.

Система наведения относится к типу "Комета", которая использует как инерциальную, так и спутниковую навигацию. Она применяется не только в управляемых бомбах, но и в улучшенной версии иранских "шахедов". Объединение спутниковой навигации с инерциальной позволяет преодолевать помехи от средств РЭБ.

Почему это плохая новость для Украины

В теории такое оружие должно обеспечивать поражение целей за линией фронта без необходимости задействовать дорогие средства. В условиях затянувшегося вторжения это может стать подспорьем для российской военной машины, пишет The War Zone.

Еще в апреле 2023 года в Воздушных силах Украины говорили, что россияне запускают планирующие бомбы, не заходя в зону действия ПВО. С тех пор официальные лица неоднократно жаловались на сложность перехвата боеприпасов. Учитывая это, очевидно, что использование УМПБ только усугубит проблему.

Фото: последствия удара бомбы УМПБ в Харькове (t.me/synegubov)

По словам Алексея Гетьмана, боеприпас разрабатывался как аналог американской бомбы-ракеты GLSDB - бомбы малого диаметра наземного базирования, которую использует Украина, запуская с систем M270 и M142 HIMARS.

"Это, конечно, не крылатая ракета. У боеприпаса нет таких возможностей, он не может в полете развернуться на 180 градусов, как крылатая ракета. Но способен немного маневрировать и корректировать траекторию", - отметил он.

Аналитики The War Zone подчеркивают, что внедрение Россией своей бомбы малого диаметра - в любом случае плохая новость. В том числе в связи с растущими угрозами для украинских систем ПВО до такого уровня, которого не было прежде.

Прямо сейчас россияне делают из прифронтовых регионов Украины испытательный полигон для УМПБ Д-30СН.

"Делать их они начали активно. Думаю, что таким образом пытаются компенсировать нехватку артиллерийских снарядов 152-мм калибра. Будут ли они еще использовать такие бомбы? Конечно, будут. Генерал Сырский (главнокомандующий ВСУ, - ред.) говорит, что соотношение 1:6, то есть оккупанты выстреливают в шесть раз больше снарядов. Но все равно мало, потому что они придерживаются своей тактики - все разрушить, а потом уже заходить сухопутными силами. Много ли будут запускать УМПБ? К сожалению, факт в том, что да, много", - добавил Гетьман.

Как бороться против УМПБ и причем здесь самолеты F-16

С помощью УМПБ Д-30 российский агрессор отрабатывает новые пути ведения войны против Украины. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, противник модифицирует бомбы, чтобы терроризировать мирные города.

"Там (в случае с ударом по Харькову, - ред.) была целая система, чтобы эта бомба могла преодолеть больший маршрут, чем обычная бомба без такой модификации. Конечно, они испытывают и такие пути ведения войны", - сказал он в эфире телемарафона.

Фото: российский бомбардировщик Су-34 может быть носителем УМПБ (Getty Images)

Он также отметил, что Силы обороны могут бороться с управляемыми авиабомбами, но объективно целесообразнее сбивать носители - самолеты Су-34 и Су-35.

"Ликвидация носителя эффективнее повлияет на применение этого типа вооружения и вообще на использование самолетов вблизи линии соприкосновения", - добавил он.

Реагируя на атаку 27 марта, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что снизить угрозу повторных ударов может только усиление ПВО. Он упрекнул западных партнеров, заявив, что "нет рациональных объяснений тому, что Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова". А также назвал ускоренное получение многофункциональных истребителей F-16 жизненно важной задачей.

По мнению Гетьмана, совсем необязательно стягивать Patriot на восток, даже если Украина получит их в большем количестве. Самолеты западного образца вполне способны справиться с тем, чтобы не позволить вражеской авиации выходить на пусковой рубеж.

"Так как российские самолеты работают не заходя в зону поражения нашей ПВО, нам нужны F-16, которые будут их перехватывать. В противном случае, когда бомба уже летит, перехватить ее практически невозможно", - добавил он.