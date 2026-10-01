Дешевые лифты из Турции и Китая заполонили украинский рынок: в чем опасность

Украинский рынок заполонили дешевые импортные лифты из Китая и Турции. Бюджетное оборудование часто не соответствует жестким европейским нормам безопасности и создает пожарные риски для жителей.

О схемах с фирмами-однодневками, месяцами простоя за неимением деталей и преимуществах отечественного производства в интервью РБК-Украина рассказал CEO группы компаний "Евроформат Лифты" Игорь Ткаченко.

"Рынок после полномасштабного вторжения просто затопило дешевыми лифтами из Турции и Китая. Только турецких компаний-поставщиков сейчас около 60", – отметил Игорь Ткаченко, компания которого является украинским производителем лифтов, то есть конкурирует с импортерами.

Проблема, по его словам, не в том, что такие лифты плохи сами по себе. Китайские заводы вполне качественные, но работают по другим нормативам, а не по европейским, к которым Украина перешла в рамках гармонизации законодательства с ЕС.

Главная угроза – пожарная безопасность

Наибольшую опасность, по словам топ-менеджера, представляют противопожарные двери. По европейским нормам, в домах выше 18 этажей дверь лифта на каждом этаже должна быть огнестойкой. Иначе при пожаре шахта лифта работает как дымоход и разносит огонь по всем этажам.

В Турции и Китае часто используют систему шлюзов на каждом этаже, а не собственно огнестойкую дверь лифта. Украинские застройщики, экономящие во время войны, иногда выбирают именно этот более дешевый и менее безопасный вариант, говорит Ткаченко.

Фирмы-однодневки и месяцы простоя

Еще один риск – компании-импортеры, которые, по словам Ткаченко, фактически являются однодневками. Они завозят два-три лифта и исчезают, а затем регистрируют новую фирму. Когда через несколько лет доходит до разбирательства причин аварии, предъявить претензии уже некому.

По его словам, "Евроформат" получает до 50 звонков в год от заказчиков с просьбой помочь завершить монтаж или с вопросом, к кому обращаться за гарантией, потому что привезшая лифт компания не выходит на связь.

Бывает и проще. К примеру, сломается кнопка вызова на этаже, а запчасть ждут из Китая полгода. Все это время лифт не работает.

Отечественная альтернатива

Топменеджер Евроформат напоминает, что для поддержки украинского производителя действует государственная программа компенсации. Покупатели лифтов из утвержденного списка могут получить 15% стоимости без НДС. Для участия в программе требуется локализация не менее 40%.

По словам Ткаченко, у "Евроформата" локализация достигает 62%. По его оценке, это один из самых высоких показателей среди участников программы.

Он также отметил, что такая компенсация позволяет отечественной продукции конкурировать по цене с дешевым импортным аналогом.

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