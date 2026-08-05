Дешевая сталь из российского сырья: ФМУ призвала защитить рынок Украины от турецкого импорта

Украина должна оперативно начать антидемпинговые расследования по металлопродукции из Турции, поскольку значительная часть ее ценового преимущества формируется благодаря дешевому российскому сырью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергея Биленького в публикации УНИАН.

По его словам, такой импорт вытесняет украинских производителей с внутреннего рынка, сокращает загрузку предприятий, занятость и налоговые поступления.

Российский металл усиливает позиции Турции

В ФМУ рассказали, что Турция остается самым крупным импортером российской металлургической продукции.

В 2025 году экспорт продукции черной металлургии из РФ в Турцию вырос на 42% и составил 3,3 млрд долларов. В частности, поставка российских слябов увеличилась на 22%, квадратной заготовки - на 50%, а чугуна - на 83%.

Доля российской продукции в турецком импорте также существенно выросла: в 2025 году она составила 78% в сегменте чугуна, 52% - слябов и 44% - квадратной заготовки.

"Дешевые российские полуфабрикаты дают турецким производителям значительное преимущество в себестоимости. После переработки эта продукция попадает на украинский рынок уже как турецкая и продается по ценам, с которыми наши предприятия не могут конкурировать в равных условиях", - подчеркнул глава ФМУ.

Импорт из Турции давит на украинских производителей

Как отметил Биленький, турецкая металлопродукция уже занимает более 60% в общей структуре импорта стали в Украину. Отдельно в 2022-2025 годах Украина ввезла из Турции 131 тыс. тонн трубной продукции, а ежегодные объемы такого импорта после начала полномасштабной войны выросли в 2-3 раза.

В настоящее время турецкие трубы занимают около 10-15% внутреннего рынка. В Федерации металлургов отмечают, что это уже влияет на объемы производства, продаж, финансовое состояние предприятий и сохранение рабочих мест.

"Украинские заводы работают в условиях высоких цен на электроэнергию, кадровый дефицит, сложную логистику и военные риски. Дополнительное давление дешевого импорта, изготовленного из российского сырья, создает прямую угрозу для работы предприятий и промышленных регионов", - отметил он.

Антидемпинговые мероприятия и контроль происхождения стали: что предлагает ФМУ

Межведомственная комиссия по международной торговле уже открыла антидемпинговое расследование по импорту стальных сварных труб из Турции по обращению украинских производителей.

Но в ФМУ считают, что ждать завершения длительной процедуры нельзя, поскольку она может растянуться на год и больше, и призывают как можно быстрее ввести предыдущие антидемпинговые пошлины, а также механизм контроля происхождения металлопродукции по принципу melt and pour, уже действующий в Европейском Союзе.

Дополнительным риском для Украины может стать усиление защитных мер ЕС. По оценкам отрасли экспорт турецкой стали в Европу может сократиться на 50-60%, что создает угрозу перенаправления части этих объемов на украинский рынок.

"Если Евросоюз ограничивает турецкий импорт, избыточные объемы будут искать другие рынки сбыта. Украина должна заранее защитить своих производителей, иначе часть этой продукции будет перенаправлена ​​к нам", - подытожил председатель Федерации металлургов Украины.