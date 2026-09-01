Эксперт рассказал о характеристиках "Дань-Т": что известно о дешевой ракете на 500 км для истощения ПВО

Что такое "Дань-Т"

"Дань-Т" – модификация имитационной мишени-ракеты "Дань-М", которую Россия ранее использовала для тренировки расчетов противовоздушной обороны. Оригинальная ракета была многократной: моторесурс двигателя составлял 15 часов, а после пуска она спускалась на парашюте, что позволяло использовать ее повторно.

По словам Храпчинского, ключевой задачей России было создать большое количество дешевых средств поражения на реактивной тяге, способных перегружать украинскую противовоздушную оборону. Именно с этой целью началась разработка и модификация ракет Х-69, Х-59 и последующих образцов.

Как мишень превратили в оружие

Чтобы превратить обучающую мишень в боевую ракету, из конструкции убрали парашют и линзу Люнеберга - элемент, ранее создававший имитацию воздушной цели. Это позволило сделать из "Дань-Т", условно крылатую ракету дальностью до 500 километров в зависимости от типа старта.

Применение из самолетов типа Су-35 дает ракете начальную скорость около 500-600 км/ч и обеспечивает дальность до 500 км. Если же ракета запускается с наземных установок, дальность составляет примерно 250 километров. Наводка обеспечивается спутниковой системой ГЛОНАСС и CRP-антенной.

Узкое место – двигатель

Главным ограничением массового производства является двигатель МД-120, производящий тот же завод, который выпускает авиационные двигатели АЛ-41 для Су-35, Су-57 и Су-34. По данным эксперта, этот завод производил лишь около 20 двигателей в год, поэтому упомянутые в соцсетях планы выпустить до 10 тысяч ракет "Дань-Т" выглядят, по словам Храпчинского, "очень странными".

Россия планирует увеличить объем производства двигателей, однако упирается в технические возможности завода и потребность в обеспечении двигателями самолетов - это остается узким местом, считает Храпчинский. Заменить двигатель Россия может быть иранским или китайским гражданским двигателем.

Продолжение линейки дешевых средств поражения

Разработка "Дань-Т" - не единичный случай, а часть более широкой линейки: за ней последовали "Ковер" и "Бандероль". Все эти образцы появились как решение одной задачи – быстро адаптировать имеющиеся технологии под создание дешевых средств поражения.