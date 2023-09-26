Десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

Автомобиль уже работает на передовой, помогает выполнять боевые задания 95-й ОДШБ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.