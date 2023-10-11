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Десантники уничтожили вражеский боекомплект вместе с оккупантами (видео)

Фото: десантники уничтожили вражеский боекомплект вместе с оккупантами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники "отминусовали" боекомплект оккупантов на фронте. Вместе с ним удалось уничтожить и 10 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, аэроразведчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины совместными усилиями с артиллерийским подразделением 45 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины уничтожили вражеский боекомплект.

"Вместе с складом боеприпасов была уничтожена живая сила противника в количестве около 10 человек", - отметили военные.

Потери РФ

На утро среды, 11 октября, у украинских сил обороны за сутки значительный "улов" живой силы и техники врага. В частности удалось уничтожить 820 оккупантов, самолет Су-25 и 91 ББМ.

При этом, с начала полномасштабного вторжения в Украину, за 18 месяцев, более пятой части известных потерь российских пилотируемых самолетов и вертолетов не были вызваны действиями противоборствующей стороны.

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