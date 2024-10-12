Десантники разбили группу бригады РФ, известной издевательством над пленными (видео)
Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады разбили штурмовую группу 155 бригады морской пехоты РФ в Курской области. Эта бригада "известна" издевательством над украинскими военнопленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командования Десантно-штурмовых войск в Telegram.
Российская штурмовая группа была разбита в одном из населенных пунктов Курской области.
"Это были выродки из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые особенно любят кичиться своими "подвигами". А именно издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военных, кто, оказавшись в тупике, сдался в плен", - рассказали в командовании ДШВ.
Но в этот раз, как отметили в командовании, российским оккупантам "хайпонуть" не удалось и все они были уничтожены украинскими десантниками.
"Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады", - добавили в командовании.
Курская операция ВСУ
В начале августа украинские Силы обороны вошли на территорию Курской области и взяли под контроль значительное количество российских населенных пунктов, включая Суджу. Сейчас там ведутся бои, но российской армии не удается вернуть контроль над утраченной частью Курской области.
На днях украинские разведчики показали видео налета FPV-дронов на российские войска в Теткино. В результате операции удалось уничтожить средства связи, транспорт и здание с личным составом врага.
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