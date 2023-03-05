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Десантники показали, как уничтожают россиян из дронов и рассказали "секреты" тактики

Фото: десантники показали, как уничтожают россиян и вражескую технику (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Десантники ведут активные оборонительные действия, нанося врагу тяжелые потери с помощью ударных БПЛА. В частности, дроны уничтожают технику оккупантов, чтобы те не смогли ее эвакуировать, отремонтировать и вернуть на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Так, на видео зафиксировано, как с помощью дрона десантники уничтожают пехоту и бронетехнику противника.

"Сначала наша аэроразведка обнаруживает противника, а затем начинает наносить огненное поражение, сбрасывая боеприпасы", - рассказывает начальник разведки одного из подразделений.

По словам офицера, что касается поражения бронированной техники, то здесь действует другая схема.

"Мы применяем БПЛА для того, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику. Это делается для того, чтобы враг не смог ее эвакуировать, отремонтировать и вернуть в строй", - отмечает разведчик.

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