Госводагентство подтвердило загрязнение Сейма и Десны

Загрязнение из реки Сейм уже достигло Десны. Это органическое загрязнение, химические или высокотоксичные вещества не зафиксированы.
Об этом сказал глава Госводагентства Михаил Янчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"По состоянию на данный момент можем констатировать, что произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения. Оно уже достигло реки Десна", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день силами Госводагентства, соответствующих подчиненных водохозяйственных организаций и лабораторий, также лабораториями Госэкоинспекции проводится постоянный ежедневный мониторинг качества воды рек Сейм и Десна.
"Химические или высокотоксичные загрязнители не зафиксированы. Это органическое загрязнение", - сообщил Янчук.
Глава Госводагентства заявил, что сейчас аккумулированы усилия всех служб по ликвидации этой ситуации, с привлечением ученых, дополнительных экспертов продолжается наработка для ликвидации этого загрязнения.
"Также следует отметить, что по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По результатам этого заседания будут предоставлены соответствующие поручения органам исполнительной власти и местному самоуправлению по локализации и ликвидации последствий", - пояснил чиновник. .
Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.
Затем в Киевской областной военной администрации опровергли эту информацию и заявили, что превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области не выявлено.
Река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас проходят боевые действия. Затем она впадает в Десну в Черниговской области. В свою очередь, Десна впадает в Днепр возле Киева.