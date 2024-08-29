Госводагентство подтвердило загрязнение Сейма и Десны

"По состоянию на данный момент можем констатировать, что произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения. Оно уже достигло реки Десна", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день силами Госводагентства, соответствующих подчиненных водохозяйственных организаций и лабораторий, также лабораториями Госэкоинспекции проводится постоянный ежедневный мониторинг качества воды рек Сейм и Десна.

"Химические или высокотоксичные загрязнители не зафиксированы. Это органическое загрязнение", - сообщил Янчук.

Глава Госводагентства заявил, что сейчас аккумулированы усилия всех служб по ликвидации этой ситуации, с привлечением ученых, дополнительных экспертов продолжается наработка для ликвидации этого загрязнения.

"Также следует отметить, что по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По результатам этого заседания будут предоставлены соответствующие поручения органам исполнительной власти и местному самоуправлению по локализации и ликвидации последствий", - пояснил чиновник. .