Госстат оценил рост экономики Украины за последний год
Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 5,3%. Номинальный ВВП составил 6 трлн 537,8 млрд гривен.
Госстат оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 28,8%.
Оценки ВВП Украины
Ранее Минэкономики оценило рост экономики Украины в 2023 году на уровне 5,0%. Национальный банк Украины дает оценку роста в 5,7%.
По оценке МВФ экономика Украины выросла на 5% в 2023 году.
Прогнозы на 2024 год
Правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.
По прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.
МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста экономики Украины снизятся до 3-4%.