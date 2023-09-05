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Госспецлужба транспорта Минобороны получила автомобили от общины Киева

Фото: Госспецлужба транспорта Минобороны получила автомобили от общины Киева (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Киев передал Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины новые автомобили для саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДССТ.

"Уважаемые киевляне! Группа разминирования Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины получила новые автомобили для наших саперных групп. Благодарим громаду Киева и городского голову Виталия Кличко за помощь", - говорится в сообщении.

В ДССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.

"Благодаря этому транспорту наши саперы смогут работать на дорогах, в лесу, на объектах инфраструктуры по своему основному профилю", – сказал командир группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Александр Прижиков.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко расходы городского бюджета Киева на помощь военным в этом году увеличены до 5 миллиардов гривен.

Кроме того, на сессии Киевсовета 31 августа силам безопасности и обороны было выделено 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений.

Также Виталий Кличко предложил передать 300 миллионов Минобороны в виде субвенции для приобретения дронов и средств антидроновой защиты.

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Киев