Госслужба по делам детей инициирует меры против насилия после инцидента в Белой Церкви

В Белой Церкви группа несовершеннолетних избила девочку. Госслужба по делам детей обратилась к правоохранителям с призывом усилить меры по предотвращению насилия среди детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по делам детей.
Подростки избили 12-летнюю девочку. Мать потерпевшей обратилась в полицию, сообщив о факте избиения. Телесные повреждения ребенку нанесли трое несовершеннолетних: ровесница девочки и двое парней в возрасте 15 и 16 лет.
Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские обнаружили видеозапись, на которой зафиксирован момент избиения. Дознанием Белоцерковского управления полиции Киевской области было открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.
Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский выразил свое возмущение по этому случаю.
"Как глава службы Украины по делам детей, и как гражданин, и как отец - я глубоко возмущен этим случаем. Мы уже направили обращение во все компетентные органы. Поверьте, каждый причастный к этому насилию понесет заслуженное наказание", - подчеркнул Петр Добромильский.
По его словам, необходимо не только реагировать на такие случаи, но и предотвращать их. Каждый ребенок должен иметь уверенность в том, что в случае обращения за помощью его интересы будут защищены немедленно и в полном объеме.
Для усиления работы Петр Добромильский обратился в Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Офис Генерального прокурора и областные военные администрации. Он предложил ввести меры, которые помогут предотвращать насилие среди детей.
"Службы по делам детей, социальные работники, учителя - все, кто работает с детьми, должны быть бдительными и неравнодушными. Потому что каждый случай насилия - это наша общая ответственность", - отметил он.
Напомним, что одному из подростков, который был участником избиения 12-летней девочки в Белой Церкви, сообщено о подозрении по факту пыток и вымогательства средств. Ему грозит 12 лет тюрьмы.