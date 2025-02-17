Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Москвы

Переговоры начнутся после того, как на прошлой неделе президент Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным и поручил высшим должностным лицам начать переговоры о войне, которую он неоднократно обещал прекратить во время своей президентской кампании.

Эр-Рияд, который также участвует в переговорах с Вашингтоном о будущем сектора Газа, сыграл определенную роль в ранних контактах между администрацией Трампа, вступившей в должность 20 января, и Москвой, способствуя обеспечению обмена заключенными на прошлой неделе.

Главный дипломат США Рубио, который говорил по телефону министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым встретится с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем и спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом. Пока не ясно, с кем из России они встретятся.

Переговоры 18 февраля станут одними из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами России и США за последние годы и должны предшествовать встрече президентов США и России.

Рубио заявил, что ближайшие недели и дни покажут, серьезно ли Путин настроен на заключение мира.

Президент Украины Владимир Зеленский также находится в регионе. Зеленский, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты в 16 января, заявил, что также намерен посетить Саудовскую Аравию и Турцию, но даты пока не определены. Он сказал, что не планирует встречаться с российскими или американскими официальными лицами, и, как полагают, Украина не приглашена на переговоры, проводимые в Саудовской Аравии.

Переговоры по Газе

Ожидается, что Рубио встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Саудовской Аравии. На повестке дня, вероятно, будет предложение Трампа о переселении палестинских жителей Газы в другие арабские страны и о том, чтобы США возглавили восстановление.

Это предложение вызвало возмущение в арабском мире и усилило опасения палестинцев в секторе Газа относительно возможности их вытеснения из прибрежной полосы.

Газа была опустошена войной, которая началась, когда поддерживаемые Ираном боевики ХАМАС атаковали юг Израиля 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек и взяв в заложники 250. Наступление, начатое Израилем в ответ, прекратилось после соглашения, достигнутого в прошлом месяце, которое принесло хрупкое прекращение огня.

Саудовская Аравия, как и другие арабские страны, отвергла любой план, предполагающий переселение палестинцев, а Эр-Рияд возглавляет усилия арабских стран по разработке встречного предложения, которое может включать в себя фонд реконструкции под руководством стран Персидского залива и сделку по отстранению ХАМАС.

Мухаммед бин Салман также настаивал на том, что Саудовская Аравия не будет нормализовать отношения с Израилем - давняя цель Вашингтона - без соглашения о пути к созданию палестинского государства.

Рубио 16 января посетил Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пообещав поддержку Израилю в его региональном соперничестве с Ираном.