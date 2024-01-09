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Госрегуляторная служба отказала в согласовании законопроекта о запрете выкладки сигарет

Фото: Госрегуляторная служба отказала в согласовании законопроекта о запрете выкладки сигарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственная регуляторная служба Украины отказала в согласовании проекта закона о запрете видимого потребителя размещения табачных изделий в местах розничной торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт службы.

В частности, в заключении Госегуляторной службы отмечается, что в проекте закона не приведены никакие аргументы в пользу предложенного регулирования. Также, не приведены статистические данные или другие информационно-доказательные материалы, обосновывающие наличие проблемы, ее масштаб и важность, не проанализировано состояние существующего регулирования хозяйственных и административных отношений, относительно которых сложилась проблема.

"Не доказано, почему существующие регулирования не решают проблему и нуждаются в совершенствовании, не охарактеризованы и не оценены сферы, на которые проблема имеет наибольшее негативное влияние", - говорится в заключении.

Также в службе указывают, что Директива 2014/40/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в рамках Соглашения об ассоциации, не предусматривает запрет видимого размещения табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров, устройств для нагрева табачных изделий без их сгорания в точках продаж.

 

"Видимое размещение продукции не является рекламой, а объективно необходимой составляющей хозяйственной деятельности, поскольку обеспечивает право потребителя на ознакомление с ассортиментом товаров, реализуемых в точке продажи, и осуществление информированного выбора", - отмечают в ГРСУ.

В заключении говорится, что идея предложенных изменений не учитывает социально-экономические последствия: "потребителя фактически лишают права выбирать необходимый товар, в том числе принимать решения о покупке исходя. Из совокупности оценочных критериев выбора".

"Также проект закона оказывает прямое негативное влияние на конкуренцию на рынке табачных изделий, поскольку предложенные им ограничения по информации о товаре делают невозможным как расширение товарного ассортимента в пределах дистрибуции существующих товаропроизводителей, так и вывод на рынок продукции производителей, которые на момент вступления в силу проекта Закона не были представлены на рынке", - резюмировали в Госрегуляторной службе.

Напомним, законопроект о запрете выкладки сигарет и никотинсодержащей продукции инициировали в парламенте уже 5 раз, однако депутаты его не поддерживали из-за вероятного негативного влияния на экономику Украины.

В то же время Министерство экономики Украины поддержало этот законопроект. Министерство не видит влияния этой инициативы на экономические показатели. При этом в сопроводительном письме законопроекту Минэкономики пишет, что представители бизнеса ожидают негативных последствий от запрета выкладки табачных изделий.

По оценкам ассоциации "Специализированная торговля", общие потери государственного и местных бюджетов из-за потенциального запрета выкладки сигарет могут составить около 4 млрд гривен в год.

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