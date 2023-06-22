Госпогранслужба зафиксировала увеличение количества российских военных в Беларуси

"Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они больше вовлечены в обучение, подготовку. К счастью их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы совершить повторное вторжение по этому направлению ", - сказал он.

Демченко напомнил, что в начале этого года - в конце прошлого Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

"На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то 1 тысячи", - добавил он.

Угроза с территории Беларуси

Беларусь активно поддерживает и даже помогает России в войне против Украины. В частности, в первые дни вторжения с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также Россия с территории Беларуси в начале полномасштабной войны обстреливала Украину.

Как сообщало РБК-Украина, украинские военные продолжают укреплять границу на севере нашей страны. Защитники установили более 8 тысяч мин в областях, граничащих с РФ и Беларусью.