RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госпогранслужба зафиксировала увеличение количества российских военных в Беларуси

Фото: количество российских военных в Беларуси увеличилось (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Госпогранслужба Украины зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Но опасности они не представляют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они больше вовлечены в обучение, подготовку. К счастью их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы совершить повторное вторжение по этому направлению ", - сказал он.

Демченко напомнил, что в начале этого года - в конце прошлого Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

"На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то 1 тысячи", - добавил он.

Угроза с территории Беларуси

Беларусь активно поддерживает и даже помогает России в войне против Украины. В частности, в первые дни вторжения с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также Россия с территории Беларуси в начале полномасштабной войны обстреливала Украину.

Как сообщало РБК-Украина, украинские военные продолжают укреплять границу на севере нашей страны. Защитники установили более 8 тысяч мин в областях, граничащих с РФ и Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусьпограничная служба