Тримаймося! Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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- Підсумки Всеукраїнської акції «Я дякую».
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Сергій Цинтар, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;
Дмитро Верига, лікар-уролог;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя»;
Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;
Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова.
Вони говорять, а вирішує народ.