Тримаймося! Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

Сергій Цинтар, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні;

Дмитро Верига, лікар-уролог;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя»;

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова.

Вони говорять, а вирішує народ.