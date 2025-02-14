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В Госфинмониторинге заявили, что введенные СНБО санкции к олигархам являются инструментом защиты нацбезопасности

Пятница 14 февраля 2025 13:47
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В Госфинмониторинге заявили, что введенные СНБО санкции к олигархам являются инструментом защиты нацбезопасности Фото: введенные СНБО санкции к олигархам являются инструментом защиты нацбезопасности (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Решение СНБО о введении экономических санкций к олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Константину Жеваго, Петру Порошенко и Виктору Медведчуку позволяет прекратить теневые финансовые схемы, которые продолжались десятилетиями.

Об этом заявил председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Важнейший вопрос - финансовая чистота и факторы, которые на нее влияют. Те системные процессы, которые, к сожалению, продолжались десятилетиями, наконец могут быть остановлены. Сейчас системно проверяются финансовые потоки на всеукраинском уровне", - отметил Филипп Пронин.

В частности, Госфинмониторинг присоединился к заседанию СНБО 12 февраля, на котором был введен пакет санкций к указанным олигархам. Ведь ведомство активно сотрудничает с правоохранителями и обрабатывает большой массив информации, чтобы выявить теневые финансовые схемы.

"Последние наработки касаются тех, кто продолжал сотрудничать с РФ, построил схемы для присвоения государственных средств, предоставлял услуги скрытого обналичивания, использовал средства благотворительных фондов не по целевому назначению, подрывал работу банковской системы. Все материалы Госфинмониторинг передал правоохранителям для дальнейшего расследования", - рассказал Пронин.

Такое взаимодействие происходит как на этапе оперативно-розыскных действий, так и на этапе досудебного расследования.

По словам Пронина, санкции являются важным инструментом защиты национальной безопасности.

"Наше государство должно быть защищено от всех, кто подрывает государственный суверенитет. Это касается и олигархов, депутатов, чиновников, которые используют властные полномочия в собственных интересах", - подчеркнул он.

По его мнению, системная борьба с хищением и отмыванием средств сможет остановить негативные финансовые процессы.

Напомним, 12 февраля СНБО принял решение о введении санкций к ряду олигархов, которые сотрудничали с РФ. В частности, под бессрочные санкции попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчук.

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