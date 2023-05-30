В Госдуме РФ придумали, как объяснить атаку дронов: страна большая, нашлась "лазейка"

"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", - заявил Картаполов, комментируя атаку беспилотников на Москву.

По его словам, якобы "дроны не поразили ни один военный или государственный объект" и не нанесли "серьезных" повреждений жилым домам.

Представитель Госдумы назвал сегодняшние события так называемой "информационной атакой".

"Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", - добавил Картаполов.

Россиян призывают "осознать новую реальность"

Не менее интересной оказалась и реакция еще одного российского чиновника. Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отражена атака беспилотников на Москву - это "новая реальность, которую предстоит осознать".

По его словам, в России нужно "кардинально усилить меры обороны и безопасности", особенно по противодействию беспилотников, а также "принимать наконец-то необходимые законы".

Атака дронов на Москву.

Напомним, в Москве сегодня утром заявили о массированной атаке дронов БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали по Подмосковью.

После чего стало известно о повреждении трех домов в Москве, там производилась эвакуация. В Минобороны РФ отчитываются, что все было вовлечено в атаку якобы 8 БПЛА, но росСМИ пишут о более трех десятков.

Все, что известно об утренней атаке на Москву и область - читайте в материале РБК-Украина.

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