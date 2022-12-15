В Госдуме предлагают не наказывать за преступления, совершенные в Украине "в интересах РФ"

Соответствующий законопроект уже был поддержан в Госдуме РФ в первом чтении. Документ полностью снимает уголовное наказание за преступления, совершенные на оккупированной части Украины якобы "для защиты интересов России".

При этом в законопроекте идет речь о так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированной части Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября. То есть, к моменту, когда российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию этих территорий.

Однако дата указывается только в одной части документа, поэтому фактически временных рамок для снятия наказания не устанавливается.

Кроме того, в законопроекте не уточняются, какие именно преступления числятся "в интересах России". Поэтому российские судьи будут по своему усмотрению определять, были ли направлены действия преступника "в пользу государства".

Напомним, недавно один из российских депутатов предложил "мобилизовать" бездомных собак и учить их взрывать танки.

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