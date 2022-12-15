RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госдуме предлагают не наказывать за преступления, совершенные в Украине "в интересах РФ"

Фото: в РФ хотят отменить показания за преступления, совершенные в Украине (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Госдума России хочет отменить показания за преступления, совершенные на оккупированной территории Украины якобы "в интересах РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Соответствующий законопроект уже был поддержан в Госдуме РФ в первом чтении. Документ полностью снимает уголовное наказание за преступления, совершенные на оккупированной части Украины якобы "для защиты интересов России".

При этом в законопроекте идет речь о так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированной части Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября. То есть, к моменту, когда российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию этих территорий.

Однако дата указывается только в одной части документа, поэтому фактически временных рамок для снятия наказания не устанавливается.

Кроме того, в законопроекте не уточняются, какие именно преступления числятся "в интересах России". Поэтому российские судьи будут по своему усмотрению определять, были ли направлены действия преступника "в пользу государства".

Напомним, недавно один из российских депутатов предложил "мобилизовать" бездомных собак и учить их взрывать танки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГосударственная дума РФВойна в Украине